Juventus speelt met man minder gelijk tegen Roma dankzij onvermijdelijke Ronaldo

Speeldag 2 in Italië en al meteen het eerste puntenverlies voor Juventus. De Oude Dame kwam tegen AS Roma niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Achteraf mocht het best wel tevreden zijn met het veroverde punt, want het speelde meer dan een half uur met tien na rood van Rabiot. Cristiano Ronaldo speelde niet zijn beste wedstrijd, maar scoorde wel beide doelpunten voor Juventus.