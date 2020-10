Inter en Lazio scoren elk één keer, maar pakken ook allebei rood in Italiaanse topper

Inter heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. Het bleef op bezoek bij Lazio steken op een gelijkspel: het werd 1-1 in Rome. Romelu Lukaku speelde de hele match, maar scoorde niet. Beide teams eindigden de wedstrijd met z’n tienen.

Inter was na een halfuur op voorsprong gekomen dankzij een goal van Lautaro Martinez, maar vroeg in de tweede helft zorgde Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) voor de gelijkmaker bij Lazio. Gescoord werd er niet meer, maar beide teams pakten wel nog rood: Immobile werd als eerste van het veld gestuurd nadat hij zich revancheerde op Vidal, even later kreeg bij Inter Sensi nog een rood karton onder de neus geduwd.

In de stand komt Inter op een gedeelde tweede plaats met Sassuolo: beide teams hebben 7 op 9 gepakt. Lazio staat met 4 punten in de middenmoot.