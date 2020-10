Ibrahimovic zet penaltymisser meteen recht in drie dolle minuten, Romelu Lukaku brengt Inter terug in de wedstrijd

De derby tussen Internazionale en AC Milan is nog volop bezig, maar heeft in de eerste helft al voor een flinke dosis spektakel gezorgd. Zlatan Ibrahimovic is voorlopig de ster van de avond: de Zweed miste een penalty, maar scoorde in de rebound wel en maakte er drie minuten later ook zelf 0-2 van. Dankzij een goal van Romelu Lukaku is Inter wel nog verre van uitgeteld.

Ibrahimovic nam zijn verantwoordelijkheid op na een penaltyfout van Kolarov. De Zweed ramde de bal aanvankelijk op de handschoenen van Inter-goalie Handanovic, maar in de rebound was Ibracadabra wel trefzeker: 0-1.

Ibrahimovic had er na de openingstreffer nog niet genoeg van, want amper drie minuten later was het opnieuw raak voor de 39-jarige superster. Deze keer kwam het doelpunt er na een strakke voorzet van Leao: Ibrahimovic had de bal maar binnen te tikken.

Inter moest wel reageren na de twee goals van Ibrahimovic. Het was Romelu Lukaku die op aangeven van Ivan Perisic (ex-Club Brugge en Roeselare) de aansluitingstreffer binnenwerkte: 1-2. Lukaku maakte op slag van rust ook nog bijna de gelijkmaker op een hoekschop, maar kopte nipt naast. Ook Calanoglu (AC Milan) en Barella (Inter) zorgden in het slotkwartier van de eerste helft nog voor uitstekende mogelijkheden, maar gescoord werd er niet meer. Afwachten wat de tweede helft brengt in San Siro!