Napoli speelt Atalanta nog voor rust op een hoopje in Italiaanse topper, Mertens deelt assist uit

Napoli heeft na de recente coronazorgen zaterdag een stevig visitekaartje afgegeven in de Italiaanse Serie A. De club van Dries Mertens speelt momenteel de topper tegen Atalanta en demonstreerde in de eerste helft: bij de rust stond het maar liefst 4-0, Atalanta kon in de tweede helft nog de eerredder scoren (4-1). Mertens begon in de basis en deelde één assist uit.

Napoli moest tot halverwege de eerste helft wachten om te scoren, maar toen Hirving Lozano de 1-0 maakte, ging het plots heel snel. Zeven minuten later stond het al 3-0: Lozano scoorde een tweede keer na een assist van Mertens en ook Politano bleek trefzeker. Kort voor de pauze zette Victor Osimhen (ex-Charleroi) de kers op de taart: de Nigeriaan maakte de 4-0.

In de tweede helft nam Napoli wat gas terug. Uiteindelijk werd het 4-1: de Nederlandse spits Sam Lammers scoorde twintig minuten voor het einde en redde zo in elk geval de eer voor Atalanta. Dries Mertens werd in de 75ste minuut naar de kant gehaald bij Napoli.