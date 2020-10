Juventus komt niet voorbij promovendus en verliest opnieuw punten, debutant Chiesa pakt meteen rood na gemene fout

Juventus mikt dit seizoen op een tiende landstitel op rij in Italië, maar de Oude Dame is niet geweldig aan de campagne begonnen. Voor de tweede keer in vier wedstrijden kon Juventus niet winnen: het bleef op een magere 1-1 steken bij promovendus Crotone. De landskampioen speelde het laatste halfuur met z’n tienen nadat debutant Federico Chiesa, die wordt gehuurd van Fiorentina, een rode kaart onder de neus kreeg.