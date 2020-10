Hij blijft maar scoren: Inter Milaan wint met 0-2 dankzij goal Romelu Lukaku

Inter Milaan-spits Romelu Lukaku heeft zaterdag zijn vijfde competitiedoelpunt van dit seizoen gemaakt op de vijfde speeldag van de Serie A. Hij nam de eerste treffer voor zijn rekening in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Genua. Inter klimt voorlopig naar de derde plaats in de rangschikking.

Lukaku trof raak in de 64e minuut, D’Ambrioso verdubbelde de score in de 80e minuut. Afgelopen woensdag maakte Lukaku ook al twee doelpunten in de Champions League-groepswedstrijd tegen Mönchengladbach. Dinsdag spelen Lukaku en co. in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk.

Inter springt in de rangschikking over Atalanta Bergamo, dat verloor van die andere club uit Genua, Sampdoria.