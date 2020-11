Napoli laat tweede plek in Serie A liggen na thuisnederlaag tegen verrassend Sassuolo

Napoli heeft de kans laten liggen om alleen tweede te worden in de Serie A. De Azzurri liepen in eigen huis tegen de lamp tegen Sassuolo, dat vooraf op gelijke hoogte stond met de Napolitanen. Het werd 0-1, Dries Mertens speelde 70 minuten mee bij de thuisploeg.

Napoli kreeg in de eerste helft een aantal goeie doelkansen via Victor Osimhen (ex-Charleroi) en Fabian Ruiz, maar het bleef 0-0 tot de pauze. Kort na de rust kreeg Dries Mertens een uitstekende mogelijkheid om te scoren op een vrije trap, maar de Rode Duivel zag zijn poging uitstekend gered worden door doelman Andrea Consigli. Het doelpunt viel in plaats daarvan aan de overzijde net voor het uur. Sassuolo kreeg na tussenkomst van de VAR een strafschop, die door Manuel Locatelli werd omgezet: 0-1.

Napoli was aangeslagen na de openingstreffer en kreeg pas in de extra tijd een écht goeie kans om te scoren. Manolas werkte de bal ook tegen de netten, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Maxime Lopez deed daarna nog helemaal de lichten uit in Napels: 0-2 was de eindstand.

In de stand wordt Sassuolo nu tweede met 14 punten uit 6 matchen: dat zijn er 2 minder dan leider AC Milan. Napoli blijft op de vijfde plek staan met 11 punten.