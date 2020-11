Zlatan doet het op zijn 39ste weer voor Milan met acrobatische winning goal in slotfase

Zlatan Ibrahimovic heeft zondag opnieuw laten zien dat hij op zijn 39ste nog niet versleten is. De Zweed zorgde voor Milan op het veld van Udinese eerst voor de assist voor de 0-1 en scoorde in de slotfase de winnende 1-2 voor de bezoekers. Daardoor blijft Milan met zestien op achttien op kop in de Serie A. Alexis Saelemaekers stond in de basis bij de bezoekers, maar werd gewisseld in de 56e minuut.

Milan kwam in Udine op voorsprong dankzij de Ivoriaan Franck Yannick Kassié in de 18e minuut op aangeven van Zlatan Ibrahimovic. Udinese maakte de gelijkmaker via een penalty omgezet door de Argentijn De Paul, net na rust. Ibrahimovic maakte vervolgens zelf het winnende doelpunt voor de Milanezen in de 84e minuut (1-2). De boomlange spits werkte met zijn rug naar doel een hoge bal op acrobatische wijze tegen de netten.

In de rangschikking blijft Milan alleen aan de leiding met 16 punten. Udinese blijft hangen in de onderste regionen.