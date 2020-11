Cristiano Ronaldo trapt coronazorgen van zich af en scoort meteen twee keer bij terugkeer, Lazio boekt spectaculaire zege

Drie minuten. Zoveel had Cristiano Ronaldo nodig om te scoren bij zijn terugkeer na zijn besmetting met het coronavirus. Juventus-trainer Andrea Pirlo gooide de Portugees na 56 minuten voor de leeuwen in de partij tegen Spezia. Het was nodig, want op dat moment stond het 1-1. In minuut 59 trilden de netten al, en onder aanvoering van CR7 stoomde de Oude Dame door naar een 1-4-zege.

Adrien Rabiot tekende voor de geruststellende 1-3, Ronaldo zelf nam de vierde treffer voor zijn rekening. Het was nog maar de derde competitiewedstrijd voor de Portugees, maar hij zit alweer aan 5 treffers.

Door de zege schuift Juventus op naar een voorlopig tweede plaats, op vier punten van leider AC Milan. De rossoneri wonnen dankzij een omhaal van Zlatan Ibrahimovic bij Udinese.

Andreas Pereira scoort voor Lazio

Na een moeizaam 1-1-gelijkspel tegen Club Brugge trok SS Lazio zondag naar Torino. Daar kon het opnieuw rekenen op speerpunt Ciro Immobile, ook doelman Thomas Strakosha en verdediger Luiz Felipe waren er weer bij.

De Braziliaanse Belg Andreas Pereira opende de debatten na een kwartier, maar tien minuten later was Lazio op achtervolgen aangewezen. Coach Inzaghi voerde een dubbele wissel door bij de rust, met succes. Milinkovic-Savic trapte zijn ploeg meteen weer op gelijke hoogte, maar in de 87e minuut leek Lukic het lot van de ploeg uit Rome dan toch te bezegelen.

Maar in een doldwaas slot ging Lazio nog op en over Torino. Uitgerekend Immobile zette in de 95e minuut een strafschop om voor de 3-3, in minuut 98 (!) bezorgde Caicedo alsnog de zege.

Foto: Photo News