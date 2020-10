Twee doelpunten van Gervinho lijken Inter (zonder Lukaku) de das om te doen, maar Perisic zorgt in slotfase voor punt

Internazionale is thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel gekomen tegen Parma. Pas in de absolute slotfase scoorde Ivan Perisic de gelijkmaker. Bij de bezoekers was Gervinho (ex-Beveren) met twee goals de grote man. Inter moest het wel zonder Romelu Lukaku stellen. De Rode Duivel viel dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk geblesseerd uit en is ook twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Real Madrid van volgende week.

De eerste goal viel pas na rust. Gervinho bracht Parma twintig seconden na de koffie op voorsprong. De Ivoriaan werd diep gestuurd door Hernani en schoot de bal met een volley heerlijk voorbij Inter-doelman Handanovic. Een paar minuten later leek Inter alweer langszij te komen, maar het doelpunt van Andrea Ranocchia werd afgekeurd wegens buitenspel.

Antonio Conte bracht daarna Arturo Vidal en Marcelo Brozovic, maar het was opnieuw Parma dat toesloeg. Gervinho schoot Parma met zijn tweede van de avond op een dubbele voorsprong. De wissels van Conte bleken toch niet voor niets. Brozovic lukte niet veel later de aansluitingstreffer met een laag schot.

Hierna was Inter helemaal baas. Een kopbal van Ranocchia werd eerst van de lijn gekeerd, later vuurde Kolarov een pegel af, maar telkens stond Parma-doelman Sepe pal. Pogingen van Hakimi en Vidal gingen dan weer naast en over. Met nog een kwartier te gaan mocht ook Radja Nainggolan invallen.

In de blessuretijd kwam Inter dan toch verdiend langszij. Na een vrije trap kopte Ivan Perisic (ex-Club en Roeselare) de gelijkmaker tegen de touwen. In de absolute slotminuut sleepten de Nerazzurri nog bijna een overwinning uit de brand, maar Vidal tikte de bal net naast. Inter klimt door het gelijkspel voorlopig naar de derde plaats. Dinsdag volgt de levensbelangrijke Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid.