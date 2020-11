Mertens wint met Napoli van Bologna, Lukaku maakt wederoptreden bij Inter

Op de zevende speeldag in de Serie A heeft Napoli zondag met 0-1 gewonnen bij Bologna, dankzij een doelpunt van recordaankoop Victor Osimhen (ex-Charleroi).

De Nigeriaan Osimhen maakte het winnende doelpunt in de 23e minuut, op voorzet van Hirving Lozano. Dries Mertens stond in de basis en mocht na 76 minuten gaan rusten.

Romelu Lukaku is hersteld van een blessure en viel in de 73e minuut in bij Inter Milaan, dat op het veld van Atalanta Bergamo vrede moest nemen met een 1-1 gelijkspel. Inter was op voorsprong gekomen via Lautaro Martinez in de 58e minuut. Aleksej Miranchuk maakte in de 79e minuut gelijk. Radja Nainggolan bleef op de bank bij Inter

In de rangschikking klimt Napoli naar de derde plaats, op twee punten van AC Milaan en één van Sassuolo. Inter is zevende met 12 punten.