Ciro Immobile bezorgt SS Lazio zege op dramatisch veld en is nu gedeeld all-time clubtopschutter

SS Lazio heeft in de aanloop van de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Zenit vertrouwen getankt met een 0-2 overwinning op het veld van Crotone, de laatste in de Serie A. Ciro Immobile, terug na een coronabesmetting, loodste Lazio met een goal en een assist naar de zege, die overigens tot stand kwam op een dramatisch veld.

Ondanks een door de hevige regen miserabel veld kon de wedstrijd toch gewoon van start gaan. Halverwege de eerste helft opende Ciro Immobile - wie anders - de score, alweer zijn vijfde van het seizoen over alle competities heen. De spits is door zijn treffer nu ook gedeeld all-time clubtopschutter bij de Romeinen. Samen met Giuseppe Signori zit hij aan 107 goals.

Bij het volgende doelpunt kroop Immobile in de rol van aangever. Hij bediende Joaquin Correa, die vanuit een scherpe hoek de 0-2 tegen de netten schoot. Lazio springt door de zege voorlopig naar de vijfde plaats in het klassement. Het heeft nu evenveel punten als Napoli en AS Roma, die beiden nog wel in actie komen deze speeldag.