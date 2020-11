Inter maakt in eigen huis onwaarschijnlijke comeback na twee goals en assist Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is eens te meer van goudwaarde gebleken voor Inter. De Nerazzurri kwamen in eigen huis 0-2 achter tegen Torino, maar bogen dat in het laatste halfuur nog om in een zege (4-2). Lukaku scoorde de gelijkmaker, maakte vanaf de stip ook de 3-2 en deelde tot slot ook nog de assist uit voor de 4-2. Lukaku speelde de hele match, Radja Nainggolan mocht vier minuten voor het einde invallen.

De eerste helft bracht weinig om over naar huis te schrijven, tot het eerste doelpunt van de wedstrijd in de blessuretijd plots uit de lucht kwam vallen. Simone Zaza zorgde na een splijtende pass van Soualiho Meite voor de 0-1 en stuurde Inter zo met kopzorgen richting de kleedkamer.

Torino verbaasde door vroeg in de tweede helft de voorsprong te verdubbelen. Na tussenkomst van de VAR kregen de bezoekers een strafschop cadeau. Samir Handanovic zat er nog met een hand bij, maar kon niet voorkomen dat de elfmeter van Cristian Ansaldi tegen de touwen ging: 0-2.

Inter reageerde als door een wesp gestoken. Meteen na de 0-2 kreeg Romelu Lukaku een gouden kans, maar de Rode Duivel trof van dichtbij onbegrijpelijk de lat. Gelukkig voor Inter ging de rebound van Alexis Sanchez wél binnen. De toon was gezet en Lukaku maakte zijn misser goed door drie minuten later zelf de gelijkmaker te scoren: 2-2.

Alles dus te herdoen voor Torino, dat in de lagere regionen van het klassement kampeert en punten dus goed kon gebruiken. De bezoekers hielden goed stand, maar werden in de 84ste minuut genekt door een strafschop. Na tussenkomst van de VAR mocht Romelu Lukaku vanaf de penaltystip de 3-2 proberen scoren: de topscorer van de Rode Duivels miste niet.

Lautaro Martinez maakte het even later nog helemaal af, op aangeven van Lukaku. Eindstand: 4-2. Daarmee komt Inter met 15 punten op een voorlopige vijfde plek in het klassement in de Serie A. Sassuolo, dat won bij Hellas Verona, is met 18 punten de voorlopige leider. AC Milan en AS Roma hebben één punt minder, maar Milan speelt vanavond wel nog de topper op het veld van nummer zes Napoli. Landskampioen Juventus is vierde met 16 punten.