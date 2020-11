Cristiano Ronaldo - wie anders - loodst Juventus naar makkelijke zege tegen Cagliari

Juventus is de interlandbreak goed doorgekomen. Op de 8ste speeldag van de Serie A kende het niet al te veel problemen met Cagliari. Met twee doelpunten in vier minuten tijd zette Cristiano Ronaldo zijn ploeg nog voor de rust op rozen. In de stand nadert de Oude Dame tot op één punt van leider AC Milan, dat zondag nog speelt.

LEES OOK. Ciro Immobile bezorgt SS Lazio zege op dramatisch veld en is nu gedeeld all-time clubtopschutter

De 35-jarige Ronaldo voert zijn productie dit seizoen in de Serie A zo op naar acht doelpunten, evenveel als Zlatan Ibrahimovic, in vijf wedstrijden. In drie van die duels scoorde de Portugees steeds twee keer.

Bij Juventus was er zaterdag ook de terugkeer van Matthijs de Ligt. De Nederlandse topverdediger stond meer dan drie maanden aan de kant na een schouderoperatie.