Dries Mertens scoort in eerbetoon van Napoli aan Diego Maradona

Dries Mertens heeft zijn doelpuntje meegepikt in de eerste wedstrijd van Napoli na het overlijden van hun clubicoon Diego Maradona. De Rode Duivel scoorde de 3-0 tegen AS Roma na een foutje van de keeper.

LEES OOK. Napoli speelt met ‘Argentijns’ truitje tegen AS Roma om Maradona te eren

Lorenzo Insigne, een kind aan huis in Napoli, opende de score tegen de Romeinen. In de tweede helft deed middenvelder Fabian Ruiz ook zijn duitje in het zakje. Met nog dik tien minuten te spelen slaagde ook clubtopscorer Dries Mertens in zijn opzet. De Leuvenaar was goed gevolgd op een gelost schot van de doelman. Drie minuten later mocht Mertens gaan rusten. Matteo Politano maakte het eerbetoon aan Diego Maradona compleet door nog de 4-0 te scoren. Napoli staat na negen speeldagen vijfde in de Serie A, Roma staat zesde met evenveel punten.

CIRO | Dries Mertens eert Diego Maradona met een doelpunt. ??????#NapoliRoma pic.twitter.com/HfFKojxY7P — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 29, 2020

Alexis Saelemaekers verstevigt leidersplaats met Milan

Leider AC Milaan heeft zondag op de negende speeldag in de Serie A met 2-0 gewonnen van Fiorentina. Alexis Saelemaekers werd vervangen in de blessuretijd. Zlatan Ibrahimovic ontbrak door een hamstringblessure.

Alessio Romagnoli opende in de 17e minuut de score door aan de tweede paal de corner binnen te werken. Tien minuten later ging Saelemaekers neer in de zestien, Franck Kessie faalde niet vanop elf meter. Vijf minuten voor rust kreeg de thuisploeg weer een strafschop. Dit keer wist Kessie doelmen Bartlomiej Dragowski niet te verschalken.

Met 23 punten heeft Milan in de stand nu vijf punten voor op stadsgenoot Inter en Sassuolo.