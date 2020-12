Nieuwe zege voor Saelemaekers en AC Milan

AC Milan, zonder de geblesseerde Ibrahimovic, heeft zondagavond een vervolg gebreid aan zijn succesvolle seizoenstart. Het klopte Sampdoria met 1-2. Een goal vanop de stip van Kessié en eentje van invaller Castillejo zorgden voor een nieuwe zege, al werd het nog even spannend na de aansluitingstreffer van Ekdal. Milan, waar Saelemaekers na 75 minuten gewisseld werd, loopt zo terug vijf punten uit op eerste achtervolger Inter.

Doorbreekt AC Milan dit seizoen de hegemonie van Juventus? Het is nog te vroeg om dat te zeggen, maar de Rossoneri is alleszins uitstekend aan het seizoen begonnen. Na tien wedstrijden staat de traditieclub op kop met een bonus van vijf punten op eerste achtervolger en stadsgenoot Inter.

Ook tegen Sampdoria stoomde de Milan-trein gewoon verder. Flitsend was het echter niet en in de beginfase kwam het zeer goed weg wanneer de bal er na een hoekschop maar niet in leek te willen voor Sampdoria. Al zat een erg knappe reflex van Donnarumma daar ook voor iets tussen. Op slag van rust brak Kessié vanop de stip dan toch de ban voor Milan na handspel van Jakub Jankto.

De Milanezen controleerden in de tweede helft zonder zelf echt gevaarlijk te zijn. Het duurde tot de 76ste minuut vooraleer de pas ingevallen Castillejo, die in de ploeg gekomen was voor Saelemaekers, de voorsprong verdubbelde.

Bij Milan dacht men dat de buit binnen was, maar het werd toch nog even bibberen voor de mannen van Pioli wanneer Ekdal de aansluitingstreffer in doel verlengde. Uiteindelijk hield Milan toch stand en kon het zijn achtste zege van het seizoen vieren.