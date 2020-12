Lazio tankt vertrouwen voor bezoek van Club Brugge na 1-2-zege tegen Spezia

Lazio, dinsdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, heeft vertrouwen getankt voor de beslissende partij tegen blauw-zwart door 1-2 te gaan winnen op bezoek bij Spezia. Na een dik half uur zaten de Romeinen al op rozen na goals van sluipschutter Immobile en Milinkovic-Savic (ex-Genk). In de tweede helft werd het nog even spannend na een goal van Nzola, maar Lazio hield stand en kan met een zege toewerken naar het allesbeslissende duel komende dinsdag.