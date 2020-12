Linksback Theo Hernandez behoedt AC Milan met twee doelpunten voor eerste competitienederlaag

AC Milan heeft in eigen huis maar nipt een eerste seizoensnederlaag vermeden. Milan domineerde tegen Parma de hele wedstrijd, maar het doelhout lag vaak in de weg. Uiteindelijk zorgde het tweede doelpunt van Theo Hernandez in de blessuretijd voor een 2-2 gelijkspel.

Na twaalf minuten bracht Hernani de bezoekers op voorsprong na heerlijke dribbel van Gervinho op links.

Hoewel Milan aanvallend de betere was en het meeste balbezit had, waren het toch de bezoekers die met een 0-1 voorsprong de rust introkken. Het zat wel niet mee voor de Milanezen, want in de laatste minuten van de eerste helft troffen ze tot twee keer toe het doelhout. Eerst Brahim Diaz en dan Hakan Çalhanoglu hadden geen geluk bij hun afwerking.

Dolle tien minuten

Na de koffiepauze was het opnieuw van dat. Milan raakte via Çalhanoglu opnieuw de lat. Dat was het begin van een aantal dolle minuten, want even later kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Jasmin Kurtic scoorde de 0-2. Match gespeeld zou je zeggen, maar niets was minder waar. Bij de eerstvolgende aanval maakte Milan de aansluitingstreffer. Linksback Theo Hernandez toonde zich trefzeker en dat nog geen tien minuten nadat Milan de gelijkmaker op de lat uiteen zag spatten.

Finaal werd Milan - dat op het einde van de wedstrijd maar liefst 26 schoten liet noteren - toch beloond voor zijn aanvalslust. In de blessuretijd tekende Hernandez, alweer hij, voor de verdiende gelijkmaker. Milan heeft door het gelijkspel nu 27 punten,dat zijn er drie meer dan het Inter van Romelu Lukaku.