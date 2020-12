Afgang voor Juventus: historisch zware nederlaag in eigen huis na horrortackle en rode kaart

Juventus heeft met 0-3 verloren van Fiorentina. Al in de achttiende minuut moest Juve met tien verder na een horrortackle van Juan Cuadrado. De scheidsrechter gaf eerst nog een gele kaart, maar de VAR kwam tussen en zo kreeg de Colombiaan terecht rood. Toen stonden Cristiano Ronaldo en co echter al 0-1 in het krijt na een prachtige assist van Frank Ribéry.

Een owngoal van Alex Sandro en een doelpunt van Martin Caceres (ex-Juve) zorgden voor de pijnlijke eindstand. Tot overmaat van ramp moest Matthijs de Ligt in het slot geblesseerd het veld verlaten in Turijn. Juventus kreeg voor het eerst een nederlaag met drie doelpunten verschil om de oren in het Juventus Stadium en leed z’n zwaarste thuisnederlaag sinds 2011...

Juan Cuadrado with a horror tackle.



Straight red card. pic.twitter.com/6T9eMfTMLz — Goal (@goal) December 22, 2020

De Oude Dame verloor zo zes punten op één dag. Na twee verloren procedures werd Napoli door het Italiaans Olympisch Comité (CONI) alsnog in het gelijk gesteld in het beroep dat de club had aangetekend tegen de reglementaire nederlaag tegen Juventus (3-0). Het geannuleerde duel moet van CONI toch worden gespeeld. Ook het punt aftrek dat het team van Rode Duivel Dries Mertens kreeg opgelegd vanwege niet komen opdagen, is geschrapt.

AC Milan (31 ptn) en Inter (30) voeren de Serie A aan, voor Napoli (12 wedstrijden), Juventus en AS Roma (elk 24). Fiorentina staat vijftiende met veertien punten.