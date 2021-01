Romelu Lukaku dikt fenomenale statistieken nog wat aan bij Inter

Romelu Lukaku was zondag alweer geweldig op dreef bij Internazionale. De Rode Duivel was met een doelpunt - zijn vijftigste voor Inter -, een assist en twee pre-assists rechtstreeks betrokken bij vier goals in de partij tegen Crotone.

Inter had het niet onder de markt in de eerste helft tegen Crotone. Bij de rust stond het 2-2. Het eerste Inter-doelpunt van Lautaro Martínez kwam er na een knappe doorsteekpass van Lukaku. De tweede goal van de thuisploeg kwam er nadat Lukaku de bal prima breed legde. Ook in de 3-2 van Lautaro Martínez had de Rode Duivel een voetje. De 4-2 nam Lukaku zelf voor zijn rekening. Op een lange bal zette hij verdediger Sebastiano Luperto in de wind en plaatste vervolgens het leer rustig voorbij doelman Cordaz. Voor Lukaku het 50e doelpunt in de blauw-zwarte kleuren van Inter: 35 in de Serie A, 7 in de Europa League, 6 in de Champions League en 2 in de Coppa Italia. In de voorbije 35 jaar scoorden enkel Ronaldo (38) en Christian Vieri (36) meer doelpunten in hun eerste 50 Serie A matchen voor Inter.

Dit seizoen is Lukaku in 15 matchen in de Serie A direct betrokken bij 15 goals, geen enkele speler doet beter. Inter komt dankzij de 6-2-overwinning voorlopig aan de leiding in de Serie A. Het telt twee punten meer dan AC Milan, dat straks nog speelt tegen Benevento.