Handspel speelt hoofdrol in knotsgek begin tussen Sampdoria en Inter, vervanger Romelu Lukaku mist penalty

Inter is met 2-1 onderuit gegaan op het veld van Sampdoria en verspeelde daardoor de kans om aan de leiding te komen in de Serie A. De ploeg van Romelu Lukaku kon nochtans snel op voorsprong komen dankzij een penalty, maar in afwezigheid van de Rode Duivel miste vervanger Alexis Sanchez de elfmeter. Aan de overkant scoorde Sampdoria wel een penalty. De thuisploeg gaf de voorsprong niet meer uit handen.

De competitiewedstrijd tussen Sampdoria en Inter kende een knotsgek begin. Al na 22 minuten waren er drie strafschoppen gefloten. Drie keer voor handspel. Inter kreeg de eerste, maar Alexis Sanchez mikte niet genoeg naar de hoek en keeper Audero redde.

Normaal gezien is onze landgenoot Romelu Lukaku de vaste penaltynemer van Inter, maar de Rode Duivel startte uit voorzorg op de bank. Afgelopen zondag moest hij in het slot nog het veld verlaten met een lichte blessure.

Antonio Candreva scoorde de strafschop voor Sampdoria. Foto: AP

De tweede strafschop was voor Sampdoria, maar de VAR herbekeek de fase en stelde vast dat de bewuste handsbal buiten de zestien gebeurde . Toch geen penalty dus, maar enkele minuten later had Sampdoria toch prijs. Opnieuw lag een handsbal aan de basis van de strafschop. Candreva (verhuurd door Inter) miste niet en schoot de 1-0 binnen.

Invaller Lukaku

Uiteindelijk ging Inter rusten met een 2-0-achterstand. Keita Bandé had die score op het bord gezet na een knappe actie van Damsgaard. Conte wilde het tij nog keren en bracht op het uur Lukaku in. Twee minuten later kopte Stefan De Vrij de aansluitingstreffer in doel op een corner.

Lukaku speelde wel met een verband rond zijn rechterdij, maar leek geen last meer te hebben. Hij kreeg nog een grote kopkans, maar keeper Audero liet zich niet verrassen. Inter domineerde de tweede helft wel, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.

Inter laat zo de leidersplaats liggen en blijft tweede op één punt van AC Milan, dat woensdagavond wel nog aan de bak moet tegen Juventus. Sampdoria staat elfde met 20 punten.