Atalanta wint vlotjes op bezoek bij Benevento, waar Daam Foulon eindelijk nog eens in de basis start

Benevento heeft zaterdagnamiddag in de openingswedstrijd van de zeventiende speeldag in de Italiaanse Serie A een 1-4 thuisnederlaag geleden tegen Atalanta.

Bij de thuisploeg mocht linkerflankverdediger Daam Foulon voor het eerst sinds begin november nog eens in de basis starten. Op het halfuur zag hij de bezoekers op voorsprong klimmen via woelwater Josip Ilicic en het rustsignaal betekende ook het einde van de wedstrijd voor Foulon, die halverwege de eerste helft tegen een gele kaart had aangekeken en bij de rust in de kleedkamer mocht blijven.

In het begin van de tweede helft kwam de thuisploeg langszij dankzij een treffer van Marco Sau (50.), maar de vreugde was van korte duur, want nog eens twintig minuten later zorgde Rafael Toloi al voor de 1-2, Duvan Zapata (71.) en Luis Muriel (86.) diepten de voorsprong van Atalanta nadien nog verder uit. Bij de bezoekers waren er invalbeurten voor Ruslan Malinovskiy en Joakim Maehle, beiden ex-Racing Genk.

Dankzij de zege wipt Atalanta voorlopig over Juventus naar de vierde plaats in de stand, op zes punten van leider Milan. Benevento staat met 21 punten op de tiende plaats.