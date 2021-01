Juventus wint van Sassuolo, maar verliest man-in-vorm McKennie en Dybala aan blessures

Juventus heeft op de zeventiende speeldag in de Serie A met 3-1 gewonnen van Sassuolo. De Oude Dame staat nu vierde in de stand, maar verliest ook twee belangrijke pionnen.

Sassuolo, een leuk voetballende ploeg dat na deze nederlaag zevende staat in de Serie A, hield Juventus de eerste helft nog onder bedwang. Obiang kon zich echter niet inhouden: de middenvelder werd met rood van het veld gestuurd na tussenkomst van de VAR. Het was pas in de tweede helft dat Juve het verschil maakte, dankzij nog maar eens een bom van Danilo.

???? | Danilo knalt Juventus op voorsprong met een heerlijk afstandsschot! ??#JuveSassuolo pic.twitter.com/ujAeD8LD4j — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 10, 2021

Sassuolo kwam echter langszij dankzij een doelpunt van Defrel. Daarna was het nog wachten tot de laatste tien minuten, waarin eerst Aaron Ramsey en later Cristiano Ronaldo de wedstrijd doormaakten. Juve blijft vierde, maar gaat toch met zorgen de week in. In de eerste helft werden Winston McKennie, in de vorm van zijn leven, en Paulo Dybala gewisseld met een blessure. Toegegeven: met vervangers Ramsey en Dejan Kulusevski is er weinig mis, maar de blessures kunnen de Oude Dame duur komen te staan.