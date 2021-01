Romelu Lukaku wint met Inter de topper tegen Juventus en komt (voorlopig) mee aan de leiding

Inter heeft in Italië de topper van de speeldag gewonnen van Juventus. Het werd 2-0 na goals van Arturo Vidal en Nicolo Barella. Romelu Lukaku speelde opnieuw een sterke partij en kreeg enkele goede mogelijkheden, maar scoren lukte niet. Door de zege komt Inter voorlopig naast AC Milan aan de leiding. Milan speelt maandagavond wel nog tegen het Cagliari van Radja Nainggolan.

Waar Juventus na tien minuten nog op voorsprong dacht te komen - een goal van Cristiano Ronaldo werd afgekeurd voor buitenspel -, stond het twee minuten later al op achterstand. Vidal zette zelf een goede aanval op, infiltreerde op het perfecte moment en kopte de afgemeten voorzet van Barella tegen de touwen. Inter meteen op rozen.

Juventus had na de openingsgoal het merendeel van het balbezit, maar deed daar amper iets mee. De beste kansen waren veruit voor Inter. Ook Lukaku had enkele keren een tweede goal aan de voet, maar vond telkens Szczesny op zijn weg. ‘Big Rom’ woog op de Juve-verdediging en maakte het oude rot Chiellini knap lastig. Het was een hemelsbreed verschil met zijn concullega aan de overkant. CR7 kwam amper in het stuk voor. Juventus speelde te traag en te stereotiep.

Inter ging na rust gewoon door op zijn elan en wat voor de rust niet meteen lukte, lukte kort erna wel: Bastoni verstuurde de perfecte lange bal, de zee achterin bij Juve ging open en Barella werkte feilloos af. Daar was dan die verdiende dubbele voorsprong voor Inter. Ronaldo lachte groen, Pirlo stond er beteuterd bij. Nee, de stijlrijke ex-voetballer kon als coach nog niet overtuigen.

Veel viel er daarna niet meer te zien. Lautaro Martinez liet nog een kans op de 3-0 liggen en Handanovic moest voor Inter ook nog eens uitpakken met een goede save, maar verder bleef het kalm. Juventus was gewoon niet in staat om het tij te doen keren. En zo doet Inter een erg goede zaak in de strijd om de Italiaanse titel. Het komt nu mee aan de leiding met stadsgenoot AC Milan - al spelen zij maandag nog. Juventus volgt al op zeven punten.

