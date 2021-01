Terwijl Ibrahimovic tovert, moet Saelemaekers bij wederoptreden al na acht minuten gaan douchen bij Milan

Milan is opnieuw soeverein leider in de Serie A. Op bezoek bij Cagliari wonnen de Rossoneri namelijk met 0-2.

De twee doelpunten kwamen op naam van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed stond voor het eerst opnieuw in de basis na wat blessureleed en drukte meteen zijn stempel bij Milan. Eerst door een penalty af te dwingen en die zelf om te zetten, daarna door de Sardijnse defensie te snel (jawel) af te zijn en zijn twaalfde goal van het seizoen te scoren.

Tussendoor liet Ibrahimovic ook nog zien dat hij nog steeds kan toveren.

Alexis Saelemaekers zat voor het eerst sinds zijn dijbeenblessure weer in de selectie van coach Stefano Pioli en mocht na ruim een uur invallen. Maar slechts acht minuten later moest onze landgenoot alweer gaan douchen na twee gele kaarten. Vooral de tweede was vrij zwaar.

Bij Cagliari, dat pas zeventiende is in de Serie A, speelde Radja Nainggolan de hele wedstrijd. Na afloop wisselde ‘Il Ninja’ van shirt met Ibrahimovic.

Foto: REUTERS