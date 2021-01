Lukaku laat met Inter Milaan leidersplaats liggen uit bij Udinese

Inter is zaterdag op de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel op bezoek bij middenmoter Udinese.

De Nerazzurri leverden een van hun mindere prestaties af en kwamen voor het eerst dit seizoen in de Serie A niet tot scoren. Dat hoeft niet te verbazen, want er vielen amper kansen te noteren in de Dacia Arena. Inter-topschutter Romelu Lukaku was de hele wedstrijd onzichtbaar, maar kreeg ook geen enkele bruikbare bal voorin. Halverwege de tweede helft schudde Achraf Hakimi op rechts toch eens een goeie actie uit zijn sloffen, maar zijn voorzet was te hard en te diep en dus ook onbereikbaar voor een zichtbaar geënerveerde Lukaku, die nu toch al vier wedstrijden op rij niet meer tot scoren kwam in de Serie A. Zijn laatste competitietreffer liet hij begin deze maand tegen Crotone noteren.

Door het scoreloze gelijkspel laat Inter de leidersplaats liggen, want leider Milan, zonder de geschorste Alexis Saelemaekers, liep tegen een zware 0-3 thuisnederlaag aan tegen Atalanta. De bezoekers klommen in San Siro al snel op voorsprong via Cristian Romero (26.) en stelden na de pauze de zege veilig met treffers van hun sluipschutters Josip Ilicic (53.) en Duvan Zapata (77.). Bij de thuisploeg mocht nieuwkomer Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem) bij de rust in de kleedkamer blijven, bij Atalanta was er halverwege de tweede helft een invalbeurt voor Joakim Maehle, die onlangs weggeplukt werd bij Racing Genk. Ruslan Malinovskiy, eveneens ex-Genk, viel in het slot in.

Voor de Rossoneri, die voor het eerst in jaren nog eens bovenin meedraaien, was het al de tweede thuisnederlaag sinds begin dit jaar. Begin deze maand werd er al met 1-3 verloren van regerend kampioen Juventus. Milan is op jacht naar de negentiende landstitel, de eerste in tien jaar, maar ziet in de stand stadsgenoot Inter wel naderen tot op twee punten.