Zlatan Ibrahimovic mist penalty, maar AC Milan stelt leidersplaats veilig met zege in Bologna

AC Milan heeft zaterdagnamiddag op de 20e speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-2 gewonnen op het veld van Bologna.

Zlatan Ibrahimovic kreeg na 25 minuten de kans om de score van op de stip te openen voor de bezoekers, waarbij Alexis Saelemaekers aan de aftrap was verschenen en de hele wedstrijd tussen de lijnen zou blijven. De Zweed miste echter, gelukkig was Ante Rebic goed gevolgd om de rebound binnen te duwen en zo konden de Milanezen toch met een 0-1 voorsprong gaan rusten in Bologna.

In het begin van de tweede helft leek de wedstrijd gespeeld met de 0-2 na een strafschoptreffer van Franck Kessié (55.), al zorgde invaller Andrea Poli met de aansluitingstreffer na 81 minuten toch nog voor een spannend slot. Uiteindelijk gaven de Rossoneri de voorsprong niet meer uit handen en herstelden ze zich zo van de competitienederlaag tegen Atalanta (0-3) van vorig weekend en de bekeruitschakeling tegen stadsgenoot Inter, met het debacle tussen Ibra en Romelu Lukaku. In de stand heeft Milan nu een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Inter, dat evenwel nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. De Nerazzurri ontvangen zaterdagavond Benevento.