Romelu Lukaku sluit hectische week af met twee doelpunten, Inter blijft in spoor van stadsrivaal AC Milan

Eerder deze week bevond Romelu Lukaku zich nog middenin een opstootje met AC Milan-spits Zlatan Ibrahimovic, maar op zaterdag toonde de spits van de Rode Duivels dat hij zich van die hele heisa helemaal niks aantrekt. Lukaku scoorde tweemaal voor Inter tegen middenmoter Benevento: de eindstand was 4-0. De Nerazzurri blijvendaarmee tweede op twee punten van grote rivaal AC Milan.

Inter kreeg vroeg in de wedstrijd de voorsprong al cadeau: via Benevento-speler Improta ging een vrije trap van Eriksen binnen. De thuisploeg deed het daarna rustig aan, maar versierde na een halfuur spelen plots drie goede kansen op korte tijd. Eriksen, Hakimi en Martinez slaagden er echter niet in om er 2-0 van te maken.

Inter-Benevento 1-0. Video: Eleven Sports

Kort na de pauze was het wel raak. Of toch voor heel even: Martinez maakte de 2-0, maar het feest ging door buitenspel niet door. Tien minuten later vond de Argentijn opnieuw de netten, dit keer bleef de 2-0 wél op het bord staan.

Inter-Benevento 2-0. Video: Eleven Sports

Inter duwde na de tweede goal gewoon door. De 3-0 van Hakimi werd afgekeurd wegens buitenspel, maar meteen daarna maakte Romelu Lukaku dat helemaal goed. Benevento ging achterin helemaal aan het klungelen, de Rode Duivel profiteerde optimaal.

Inter-Benevento 3-0. Video: Eleven Sports

De wedstrijd was gespeeld, maar voor Lukaku was één doelpunt niet genoeg. Met een echte spitsengoal maakte hij er nog 4-0 van. Opdracht volbracht: Lukaku mocht daarna gaan rusten en staat nu op 14 doelpunten in de Serie A dit seizoen. 4-0 was meteen ook de eindstand. Bij de bezoekers viel Daam Foulon twintig minuten voor het einde in.

Inter-Benevento 4-0. Video: Eleven Sports

In de stand blijft Inter tweede op twee punten van leider AC Milan, dat eerder op de dag met 1-2 van Bologna had gewonnen. Nummer drie Juventus, dat met 0-2 won bij Sampdoria, heeft 7 punten minder dan Milan en 5 minder dan Inter. De Oude Dame heeft wel nog één wedstrijd tegoed.