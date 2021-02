Zlatan Ibrahimovic bereikt alweer een mijlpaal, AC Milan opnieuw leider na makkelijke zege tegen rode lantaarn

AC Milan heeft stadsgenoot Inter opnieuw afgelost als leider in de Serie A. De Rossoneri versloegen Crotone, de rode lantaarn, vlotjes met 4-0. Zlatan Ibrahimovic scoorde opnieuw twee keer en bereikte zo een nieuwe mijlpaal in zijn zo al indrukwekkende carrière: de Zweed scoorde zijn 500ste en 501ste doelpunt in clubverband.

Davide Calabria schoot AC Milan al na amper zes minuten op voorsprong, maar zijn openingstreffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Meteen daarna was het zowaar Crotone dat enkele kansen ontwikkelde, maar scoren zat er niet in. Aan de overzijde lukte Ibrahimovic dat wel na een halfuur spelen: daarmee maakte de 39-jarige Zweed zijn 500ste goal in clubverband.

Milan ging met een voorsprong van 1-0 de rust in. Alexis Saelemaekers, die in de basis gestart was bij Milan, werd tijdens de pauze gewisseld. Na iets meer dan een uur spelen stelde Ibrahimovic helemaal orde op zaken stelde met zijn tweede treffer van de dag. Crotone kwam daarna niet meer in het stuk voor en slikte kort na de tweede goal van Ibrahimovic ook nog twee doelpunten van Ante Rebic, die telkens scoorde op aangeven van Hakan Calhanoglu.

In de stand is AC Milan opnieuw leider. De Rossoneri tellen nu 49 punten, 2 meer dan grote stadsrivaal Inter. Regerend landskampioen Juventus is derde met 42 punten, maar heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.