Goal van Romelu Lukaku afgekeurd, maar Inter wint wel vlot met 0-2 van Fiorentina en springt weer naar leiding

Inter heeft met 0-2 gewonnen tegen Fiorentina dankzij goals van Ivan Perisic en Nicolo Barella. Romelu Lukaku schoot de 0-3 binnen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Inter springt dankzij de zege opnieuw naar de (voorlopige?) leiding in de Serie A.

Nicolo Barella is een naam om te onthouden. De Italiaanse middenvelder telt nog maar 23 lentes, maar lijkt dit seizoen al echt te ontbolsteren bij Inter. Na een vijftal minuten moest Fiorentina-doelman Dragowski al uitpakken met een supersave op een schot van Barella. Op het halfuur moest hij zich toch gewonnen geven. Barella schilderde de bal knap in doel. Hij zit zo aan drie goals en vijf assists in de Serie A.

Fiorentina probeerde zich te verweren en kreeg wel wat kansen, maar het was Inter dat het laken uiteindelijk vlot naar zich toe trok. Bonaventura knalde de gelijkmaker op de paal vanuit een scherpe hoek. De rebound werd gestuit door de keeper. Het sein voor Ivan Perisic om de wedstrijd in een beslissende plooi te schieten. Hij maakte na de rust de 0-2 op assist van Hakimi.

Ook Lukaku deed de netten trillen, op een rebound van een schot van Perisic. Maar het feestje van de Rode Duivel ging niet door, want Perisic liep nipt buitenspel. Op slag van rust was de Belg er al eens dicht bij met een kopbal en ook na zijn afgekeurde goal kreeg hij nog een kans op scoren, maar zonder succes. Net voor het laatste fluitsignaal haalde Conte Lukaku naar de kant na een verdienstelijke wedstrijd.

Foto: EPA-EFE

Het bleef bij 0-2 en zo springt Inter weer (tijdelijk?) naar de leiding in de Italiaanse competitie. Later dit weekend kan AC Milan de leidersplaats weer overnemen. De ploeg van Alexis Saelemaekers neemt het zondag op tegen Crotone en volgt voorlopig op één puntje van Inter.

Fiorentina-Inter 0-1. Video: Eleven Sports