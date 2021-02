37-jarige ex-speler doet Napoli de das om met twee doelpunten

Napoli heeft zonder Dries Mertens met 2-1 verloren van Genoa. Goran Pandev was de held voor de thuisploeg. Tegen zijn ex-club scoorde hij twee keer in het eerste halfuur. De 37-jarige Noord-Macedoniër vierde de goals tegen zijn voormalige werkgever ingetogen. Matteo Politano scoorde in de slotfase voor Napoli.

Genoa is de laatste weken aan een opmars bezig in de Serie A. Met de teruggekeerde Davide Ballardini als nieuwe trainer pakte de club uit Genua 13 punten uit haar laatste vijf wedstrijden. De ploeg staat nu stevig in de middenmoot van de Serie A. Napoli blijft op de vijfde plaats staan, 10 punten onder koploper Inter.

Dries Mertens ontbreekt bij Napoli nog steeds met een enkelblessure.