Romelu Lukaku scoort nog voor de rust twee keer tegen Lazio en bereikt nieuwe mijlpaal

Romelu Lukaku heeft tegen Lazio alweer een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn carrière. De spits van Inter en de Rode Duivels scoorde in de Italiaanse topper twee keer voor de rust. Dat tweede doelpunt was het 300ste van zijn profcarrière: een straffe prestatie als je bedenkt dat Lukaku nog steeds maar 27 is. De wedstrijd tussen Inter en Lazio is momenteel nog aan de gang.

Lukaku kreeg na een goede 20 minuten een gouden kans om zijn 299ste carrièregoal te maken. Na een penaltyfout van Wesley Hoedt (ex-Antwerp) nam de spits van de Rode Duivels zijn verantwoordelijkheid. Lukaku miste niet: 1-0.

Lukaku 1-0. Video: Eleven Sports

Na de openingstreffer zorgde Lukaku op slag van rust ook voor de 2-0. Na een goede tackle van Brozovic kreeg de Rode Duivel de bal recht in de voeten. Lukaku twijfelde niet en prikte het 300ste doelpunt van zijn profcarrière binnen.

Lukaku 2-0. Video: Eleven Sports

Lukaku scoorde zijn eerste profdoelpunt op 22 augustus 2009 voor Anderlecht: hij was toen amper 16 jaar oud. In 98 wedstrijden voor paars-wit zou Big Rom in totaal 41 goals scoren, waarna hij een transfer naar Chelsea versierde.

Lukaku zou, merkwaardig genoeg, nooit scoren voor Chelsea. In 15 wedstrijden bij The Blues bleef hij doelpuntloos. Tijdens zijn uitleenbeurt bij West Bromwich ging het beter: daar maakte Lukaku er 17 in 38 wedstrijden. In de volgende jaren zou hij ook 87 doelpunten maken voor Everton en 42 voor Manchester United. In 89 wedstrijden bij de Rode Duivels kwam hij ook al tot 57 doelpunten.

Bij Internazionale speelt Lukaku momenteel beter dan ooit, en dat tonen ook de statistieken aan: in 80 wedstrijden zit Big Rom er nu al aan 56 goals.