Juventus morst met kansen en slikt dure nederlaag op veld van Napoli

Juventus heeft op het veld van Napoli drie dure punten laten liggen. Juventus kwam in de eerste helft op achterstand en zou ondanks een pak kansen in de laatste 45 minuten niet meer kunnen scoren, waardoor er met 1-0 verloren werd. AC Milan en Inter krijgen zo beiden een kans om hun voorsprong op de nummer drie weer te vergroten. De geblesseerde Dries Mertens was er niet bij.

Napoli en Juventus begonnen de partij met een lange studieronde. Behalve een grote kans voor Lozano viel er weinig te beleven in het eerste halfuur. Tot Amir Rrahmani plots neerging in de zetien van Juventus. De VAR kwam zich ermee moeien, en uiteindelijk kreeg Napoli van ref Daniele Doveri een strafschop toegewezen. Lorenzo Insigne maakte daar dankbaar gebruik van en ramde de 1-0 onhoudbaar binnen.

napoli 1-0. Video: Eleven Sports

Juventus kon in de eerste helft niet meer dreigen, maar kwam wel vinnig uit de kleedkamer. Morata nam Napoli-keeper Meret meteen onder vuur. Ronaldo kreeg kort daarna tot drie keer toe de kans om gelijk te maken, maar de Portugees slaagde er niet in.

Eenrichtingsverkeer

Napoli moest het spel ondergaan, en dus was het qua kansen eenrichtingsverkeer. Morata’s gelijkmaker werd afgekeurd door buitenspel. Sandro, Chiesa en Ronaldo kwamen niet tot scoren. In de slotminuten probeerden Morata en Chiesa het nogmaals, maar opnieuw zonder succes. Ronaldo kreeg in de 90ste minuut nog een ultieme kopkans, maar Meret bracht weer redding. De gelijkmaker zou er uiteindelijk niet meer komen: de eindstand was 1-0.

Juventus dreigt zo in het klassement een heel slechte zaak te doen. Leider AC Milan komt later vanavond nog in actie tegen Spezia, de nummer zestien, en kan de voorsprong uitbreiden tot 10 punten - al zal Milan dan wel een match meer gespeeld hebben. Hetzelfde geldt voor Inter, dat nu 5 punten voorsprong heeft op Juventus en zondag tegen Lazio speelt. Napoli doet wel een goede zaak: het deelt de vierde plek voorlopig met AS Roma en Lazio. Alledrie hebben ze twee punten minder dan Juventus.