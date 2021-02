AC Milan gaat verrassend onderuit op veld van promovendus en dreigt koppositie in Serie A kwijt te spelen

Zaterdag was het bijltjesdag voor de grote titelkandidaten in de Serie A. Nadat Juventus eerder op de avond al verloor op bezoek bij Napoli, ging ook AC Milan onderuit. Op het veld van promovendus Spezia, vooraf zestiende in de stand, werd het 2-0. De Rossoneri dreigen zo hun koppositie kwijt te spelen aan stadsrivaal Inter, dat het zondag thuis opneemt tegen Lazio. Alexis Saelemaekers speelde 83 minuten mee bij Milan.

In de eerste helft vielen amper mogelijkheden te noteren. De enige echt grote kans was wel voor de thuisploeg: na een kwartier spelen had Riccardo Saponara altijd moeten scoren, maar Gianluigi Donnarumma had een geweldige redding in huis. Milan kon zelf niet echt dreigen en slaagde er zelfs niet in om een schot op doel te lossen in de eerste 45 minuten. Vroeg in de tweede helft was het wel raak voor Spezia: Giulio Maggiore maakte er kort voor het uur 1-0 van.

Milan moest na de openingstreffer uit zijn pijp komen als het nog wat wilde redden in Ligurië, maar de Rossoneri kwamen niet in het stuk voor. Het werd er zelfs alleen maar erger op: tien minuten na de openingstreffer maakte Simone Bastoni er via de paal zowaar 2-0 van voor Spezia.

De promovendus kwam in het slot niet meer in de problemen, waardoor Milan zonder punten huiswaarts moest. De rood-zwarten laten zo na om te profiteren van de nederlaag van Juventus en, nog belangrijker: door het verlies kan stadsrivaal Inter zondag leider worden. Inter moet dan wel zelf winnen van Lazio. Momenteel is Milan nog leider met 49 punten, gevolgd door Inter (47) en Juventus (42). Leuk detail: volgende week zondag staat de derby tussen Milan en Inter op het programma.

Spezia liet zijn zesde zege van het seizoen optekenen, waarmee het ineens naar de twaalfde plek wipt - al deelt het die plaats wel met Udinese, Bologna en Benevento.