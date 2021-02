Romelu Lukaku schiet Inter met goal en assist in Milanese derby nog steviger aan de leiding in de Serie A

Internazionele heeft zonder al te veel problemen de derby tegen stadsgenoot AC Milan gewonnen. Romelu Lukaku en tweemaal Lautaro Martinez zorgden voor een ruime 0-3 overwinning. Inter is zo nog steviger leider in de Serie A. Alexis Saelemakers startte bij AC Milan in de basis maar werd na 67 minuten naar de kant gehaald.

Inter kwam al na vijf minuten op rozen. Na een uitstekende actie bediende Romelu Lukaku zijn maatje Lautaro Martinez, die onhoudbaar binnenkopte. Al werd de Argentijn niet al te veel in de weg gelegd door de defensie van AC Milan.

Voor het halfuur was Romelu Lukaku voor een eerste keer gevaarlijk. De Rode Duivel kon zijn voet niet zetten tegen een dreigende bal van Ivan Perisic. Voor rust kon Inter ook nog eens dreigen via Martinez, maar gescoord werd er niet meer.

In de tweede helft nam Inter opnieuw het voortouw. Na een prachtig uitgespeelde aanval tikte Martinez op assist van Perisic de 0-2 binnen.

En Inter bleef het doel van AC Milan-doelman Donnarumma gewoon bestoken. En daarbij kon ook Romelu Lukaku niet uitblijven. Na een heerlijke rush dikte de Rode Duivel de score met zijn verder aan tot 0-3. Zeg nu nog eens dat Big Rom niet scoort in grote wedstrijden.

Met zijn zeventiende van het seizoen moet Lukaku nu ook niet meer langer Cristiano Ronaldo naast zich dulden in de strijd om de topschutterstitel in de Serie A. CR7 telt zestien stuks, maar komt maandag nog wel in actie. Nog wat voer voor liefhebbers van statistieken: Lukaku is de eerste speler in 48 jaar die in vier opeenvolgende Milanese derby’s weet te scoren.

Even na de goal van Lukaku verdween Zlatan Ibrahimovic uit de match na een wissel. Nu ja, verdween, de Zweed kwam amper in het stuk voor en was niet bepaald een gesel voor de Inter-verdediging. De uitploeg speelde het laatste kwartier de wedstrijd rustig uit.

Het is de derde zege op rij voor de Nerazzurri. Lukaku en co slaan zo een kloofje: Inter heeft nu 53 punten, dat zijn er vier meer dan eerste achtervolger Milan. AS Roma en Lazio Roma volgen al op tien stuks.