Juventus heeft geen al te grote problemen met Lazio en sluipt dichter bij Inter en AC Milan

Juventus heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen tegen Lazio. De Oude Dame won in eigen huis met 3-1 dankzij twee goals van Alvaro Morata. Juventus blijft derde in de Serie A, maar sluipt wel dichter bij nummers één en twee Inter en AC Milan.

Juventus kende nochtans geen al te beste start, want Lazio kwam al na een klein kwartier op voorsprong na een goal van Correa. De Oude Dame was dus op achtervolgen aangewezen. Bij de eerste écht grote kans, kort voor de pauze, was het ook meteen raak. Onder het goedkeurend oog van de op de bank gestarte Cristiano Ronaldo maakte Rabiot er 1-1 van. Dat was meteen ook de ruststand, al had Mohamed Fares er net zo goed nog 1-2 van kunnen maken voor Lazo. De Algerijn besloot echter nipt naast.

In de tweede helft maakte Juventus het verschil. In de 57ste minuut bracht Morata de thuisploeg op voorsprong na een assist van Chiesa, enkele minuten later mocht de Spanjaard ook de 3-1 proberen maken vanaf de penaltystip. Morata miste niet en legde zo de eindstand vast, want Lazio kon in het laatste halfuur - op een goede poging van Immobile na - geen vuist meer maken. Cristiano Ronaldo viel in de laatste 20 minuten nog in bij Juventus.

In de stand heeft Juventus nu 52 punten: 7 minder dan leider Inter en 1 minder dan AC Milan. Ze hebben elk 25 wedstrijden gespeeld, maar de beide Milanese clubs komen deze speeldag wel nog in actie. AC Milan heeft zondag een lastige verplaatsing bij nummer acht Hellas Verona, Inter speelt maandag thuis de topper tegen nummer vier Atalanta. Lazio blijft zevende met 43 punten.