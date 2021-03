Titeldroom AC Milan krijgt opnieuw flinke knauw na thuisnederlaag tegen Napoli

De Italiaanse titelstrijd leek lang uit te draaien op een duel tussen de twee Milanese clubs. Maar waar Inter blijft winnen, is AC Milan niet voor het eerst de jongste weken over een horde gestruikeld. De Rossoneri gingen in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Napoli en volgen nu al op negen punten van de stadsgenoot.

Napoli was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg, en dan vooral dankzij Piotr Zielinski. De Pool kreeg twee uitstekende mogelijkheden, maar scoren lukte niet. In het begin van de tweede helft was Zielinski wel goed voor een assist. Hij bediende Matteo Politano, die de 0-1 scoorde.

?? | Matteo Politano rondt een schitterende Napolitaanse counter af! ??#MilanNapoli pic.twitter.com/quBkKK7XaE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 14, 2021

Milan zou niet meer van die opdoffer bekomen, hoewel er in de slotfase nog appel was voor een penalty. De VAR werd even geconsulteerd, maar de bal ging niet op de stip. De ingevallen Ante Rebic kreeg enkele minuten later nog rood na een stevige discussie met de scheidsrechter. Eerder was Theo Hernandez al aan rood ontsnapt na een zware tackle op Victor Osimhen.

In de stand blijft AC Milan op 56 punten steken. Stadsgenoot Inter won eerder op de dag wel bij Torino en vergroot de voorsprong daarmee tot 9 punten. Het staat ook slechts 1 punt boven Juventus, dat een match minder gespeeld heeft. Milan kon slechts twee van zijn laatste zes competitiewedstrijden winnen: drie keer werd er verloren.