Dries Mertens bereikt nieuwe mijlpaal in Serie A met twee doelpunten tegen AS Roma

Dries Mertens heeft alweer een nieuwe mijlpaal bereikt in de Serie A. De Rode Duivel scoorde voor de pauze tweemaal in korte tijd voor Napoli tegen AS Roma. Dat waren respectievelijk zijn 99ste en 100ste goal in de Italiaanse Serie A: al die goals scoorde hij uiteraard voor Napoli, waar hij al sinds 2013 speelt. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor het 0-2 bleef.

Mertens is pas de tweede speler die 100 keer voor Napoli scoort in de Italiaanse Serie A. Vermoedelijk zal het niet zo lang duren voor hij ook daarin alleen clubrecordhouder is: dat record is momenteel in handen van Antonio Vojak, die in de Serie A 102 goals maakte voor Napoli. Mertens deelt de tweede plaats met Marek Hamsik, die net als de Rode Duivel 100 goals maakte voor hen in de Italiaanse hoogste klasse.

In alle competities samen zit Mertens al aan 133 goals voor Napoli, wat binnen die club een record is. Daarmee doet hij beter dan alweer Marek Hamsik (121 goals) en de eind vorig jaar overleden legende Diego Maradona (115 goals).

Napoli wordt dankzij de 0-2 zege nu alleen vijfde, met drie punten meer dan AS Roma. Het volgt op slechts twee punten van Juventus en Atalanta. Atalanta heeft wel een match meer gespeeld.