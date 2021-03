Vorige zomer trok hij bijna naar Club Brugge, nu scoort Argentijnse spits winnende treffer in cadeauverpakking tegen Juventus

Juventus heeft een uppercut moeten incasseren in de strijd om een tiende opeenvolgende landstitel. De Oude Dame ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Benevento, dat zo een heel belangrijke overwinning boekte in hun strijd om het behoud. Juventus blijft op tien punten van leider Inter staan met nog elf wedstrijden te gaan.

Juventus had al na amper vier minuten op voorsprong kunnen komen, maar Cristiano Ronaldo trapte net naast. Na die vroege stroomstoot kon de Italiaanse kampioen echter niet veel klaarspelen. Kort voor de pauze leek Juventus een strafschop te krijgen na een handsbal van landgenoot Daam Foulon, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal dan toch niet op de stip.

De openingstreffer van Ronaldo werd enkele minuten later afgekeurd wegens buitenspel en ook Benevento-doelman Lorenzo Montipo deed zijn duit in het zakje met reddingen op pogingen van Ronaldo en Bonucci. Maar in de tweede helft dreigde Juventus een pak minder. Er werden geen grote kansen meer versierd en na een blunder van Arthur kon Adolfo Gaich - vorige zomer nog bijna gehaald door Club Brugge - zomaar de 0-1 scoren.

?? | Adolfo Gaich neemt het cadeautje van Arthur met plezier aan! ?????#JuveBenevento pic.twitter.com/f9TCPNAVyt — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

Juventus herstelde niet meer van die klap. Ronaldo kreeg wel nog verschillende kansen, maar werd telkens van de gelijkmaker gehouden door een sterke Montipo.

De vierde nederlaag van het seizoen komt in elk geval zeer ongelegen. Juventus blijft daardoor ook na het weekend zeker derde, een plek die het nu moet delen met Atalanta. Dat won eerder op de dag met 0-2 van Hellas Verona, maar heeft wel een match meer gespeeld. AC Milan heeft vier punten meer dan Juventus, leider Inter tien. Benevento blijft zestiende, maar heeft door de zege een kloofje van zeven punten naar de degradatiezone.