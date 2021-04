Woedende Zlatan Ibrahimovic krijgt rood nadat hij scheidsrechter de huid vol schold

Zlatan Ibrahimovic heeft zich nog eens van zijn kleinste kant laten zien in een Serie A-duel tegen Parma. De Zweedse spits van AC Milan kreeg een rode kaart toegestopt van de scheidsrechter nadat die de huid vol gescholden werd door Zlatan.

De Serie A is bijzonder streng als het aankomt op dingen naar de scheidsrechter roepen, en dat mocht de spits aan den lijve ondervinden. De ref Fabio Maresca maakte korte metten met de scheldtirade en wees Zlatan heel snel de weg naar de douches. AC Milan stond op dat moment 0-2 voor tegen Parma dankzij goals van Ante Rebic en Franck Kessié. Na de rode kaart kwam Parma aansluiten door een doelpunt van Riccardo Gaggliolo. Pas in het absolute slot, de 94ste minuut, kon AC Milan naar adem happen met de 1-3 van de Portugese spits Rafael Leao. Bij AC Milan speelde Alexis Saelemaekers 72 minuten, twee minuten na zijn vervanger kwam Maxime Busi in het veld voor Parma.

AC Milan staat tweede in de Serie A met acht punten verschil en een wedstrijd meer gespeeld op stadsgenoot Inter Milaan. Parma staat negentiende en in de degradatiezone.