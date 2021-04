Cagliari en Naiggolan sprokkelen belangrijke driepunter in spektakelmatch tegen Parma

Cagliari heeft zaterdagavond op de 31e speeldag in de Italiaanse Serie A tegen Parma een goede zaak gedaan in de strijd om het behoud. In het spannende kelderduel won Cagliari met 4-3. De partij kleurde een beetje Belgisch dankzij Radja Nainggolan, die in de basis stond bij Cagliari en Daan Dierckx, die net als Maxime Busi bankzitter was bij Parma.

In een leuke eerste helft vielen drie doelpunten. Twee voor Parma via Pezzella (5.) en Kucka (31.). Pavoletti (39.) kon vlak voor rust de aansluitingstreffer voorbij doelman Sepe koppen. Na rust was het opnieuw aan Parma. Rechtsvoor Dennis Man (59.) scoorde de 1-3 en leek zo de match in een beslissende plooi te leggen. Tien minuten later scoorde ex-Standard-speler Razvan Marin (66.) echter een nieuwe aansluitingstreffer. Bij Parma vielen ondertussen Maxime Busi en Daan Dierkx allebei nog in. Cagliari rook bloed en voelde dat er nog iets in zat. Het was uiteindelijk wachten tot minuut 91, vooraleer Pereiro, op aangeven van Marin, de gelijkmaker tegen de netten trapte. Na de gelijkmaker lag Parma helemaal tegen het canvas en Cagliari slaagde er zelfs nog in om de wedstrijd nog te winnen na een doelpunt van Cerri in de 94e minuut.

Door de felbevochten zege staat Cagliari nu 18e, op twee punten van de 17e plaats. Parma staat 19e, al op vijf punten van Cagliari.