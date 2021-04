Romelu Lukaku raakt twee keer het doelhout, maar kan met Inter niet winnen van Dries Mertens

De Italiaanse topper tussen Napoli en Inter van zondagavond is op een 1-1-gelijkspel geëindigd­. Romelu Lukaku raakte twee keer het doelhout tegen het team van Dries Mertens.

Vooral in de eerste helft was Romelu Lukaku alomtegenwoordig bij Inter, dat hem voortdurend zocht. Big Rom wist een paar keer te ontsnappen aan zijn indrukwekkende mandekker Kalidou Koulibaly (ex-Genk), maar kende geen geluk bij de afwerking. Eerst devieerde Lukaku een lage voorzet tegen de lat, daarna werkte hij een vrije trap op onorthodoxe wijze tegen de paal. Hij was de enige Rode Duivel die in de basis was mogen starten, want Napoli-coach Gennaro Gattuso gunde Dries Mertens niet meer dan een kwartiertje als invaller.

Ondanks de inzet van Lukaku was het toch Napoli dat eerst op voorsprong kwam nadat Inter-keeper Samir Handanovic bij een voorzet ongelukkig in botsing kwam met ploegmaat Stefan de Vrij. De bal rolde tergend traag over de lijn zonder zelfs maar een aanvaller van Napoli in de buurt.

Christian Eriksen zorgde na rust echter voor gerechtigheid door een afgeslagen voorzet snoeihard in de hoek te trappen voor de 1-1. Door het gelijkspel ziet leider Inter stadsrivaal Milan inlopen tot op negen punten.

Napoli blijft vijfde, maar nadert wel op nummer vier Juventus. Dat had eerder op de dag zonder de geblesseerde Cris­tiano Ronaldo immers de topper van Atalanta verloren. Ex-Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi was de held. Hij scoorde enkele minuten voor tijd de enige goal van de partij met een afgeweken afstandsschot.