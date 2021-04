Napoli klopt Torino en wipt over Juventus naar de vierde plaats

Napoli heeft maandagavond overtuigend met 0-2 gewonnen op het veld van Torino. Het team van Dries Mertens springt zo op vijf speeldagen van het einde over titelverdediger Juventus naar de vierde plaats.

De twee doelpunten in Torino - Napoli vielen vlak na elkaar in het openingskwartier. Eerst fusilleerde Tiemoué Bakayoko doelman Salvatore Sirigu met een fraai afstandsschot, even later scoorde Victor Osimhen (ex-Charleroi) de 0-2. Dries Mertens viel pas na een kwartier in de tweede helft in bij Napoli.

Titelverdediger Juventus staat nu pas vijfde, weliswaar met evenveel punten als Napoli. Maar Juve heeft nog een lastig programma voor de boeg. Zo speelt het nog tegen AC Milan en Internazionale.