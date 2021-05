Op zucht van titel: Romelu Lukaku helpt Inter met assist aan nieuwe zege en realiseert ook unieke statistiek in Serie A

Inter staat nog een stap dichter bij de landstitel in Italië. Het won zaterdagavond relatief makkelijk van Crotone met 0-2. Romelu Lukaku was goed voor een assist en zag daarnaast ook een doelpunt afgekeurd. Als Atalanta morgen niet wint van Sassuolo, is de eerste titel in elf jaar een feit voor Inter.

Halverwege de eerste helft kwam Inter dicht bij de 0-1, maar na een corner belandde een kopbal van Romelu Lukaku belandde op de verste paal. Even later liet de Rode Duivel zich weer opmerken met een pegel, maar Crotone-verdediger Djidji stond pal.

Foto: AFP

Met de rust in zicht ging Inter nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer. Een schot van Lautaro Martinez strandde op het doelkader, een harde knal van Sensi belandde dan weer op de vuisten van de doelman. Of hoe het vlak voor rust pompen of verzuipen was voor Crotone.

Inter kwam met dezelfde ingesteld als voor rust uit de kleedkamer. De Milanezen domineerden en liepen de ziel uit hun lichaam, terwijl de thuisploeg op de counter mikte. Na een goed uur spelen had Inter-coach Antonio Conte genoeg gezien. Hij voerde prompt drie wissels door. Exit Lautaro Martinez, Stefano Sensi en Matteo Darmian. Enter Alexis Sanchez, Ivan Perisic en Christian Eriksen. Kortom heel wat creatievelingen om Romelu Lukaku van aanvoer te voorzien.

Amper een paar minuten na deze wissels was het na 68 minuten spelen eindelijk prijs voor Inter. Het was invaller Christian Eriksen die met een afgeweken schot de 0-1 op het bord zette. De assist kwam van Romelu Lukaku, die op deze manier dan toch weer mee beslissend was voor Inter. Lukaku zit nu aan 20 goals en 10 assists dit seizoen. Hiermee is hij de eerste speler sinds het vastleggen van de statistieken in het seizoen 2004-2005 die dit realiseert.

🇩🇰 | Christian Eriksen knalt de bal tegen de touwen op aangeven van Romelu Lukaku! 💣 #CrotoneInter pic.twitter.com/7fUNXfyKxc — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 1, 2021

Zo’n kwartier na de assist kroop Lukaku zelf in de rol van afwerker en scoorde hij zijn 21ste van de competitie, maar de bevrijdende 0-2 kwam er uiteindelijk niet. De VAR had immers buitenspel van Ivan Perisic opgemerkt. In de blessuretijd scoorde Hakimi uiteindelijk nog de bevrijdende 0-2.

Inter is door de overwinning ook al 18 wedstrijden op rij ongeslagen. De titel - die ongetwijfeld volgt - zou dus meer dan verdiend zijn voor Lukaku en co. Minder goed nieuws was er voor Crotone. Door de nederlaag is de degradatie naar de Serie B nu definitief een feit.