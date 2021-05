Alexis Saelemaekers helpt AC Milan met assist aan zege tegen laagvlieger Benevento

AC Milan heeft na twee nederlagen op rij nog eens kunnen winnen. Het versloeg degradatiekandidaat Benevento met 2-0. Alexis Saelemaekers maakte 75 minuten vol en leverde de assist bij het openingsdoelpunt. Door de zege klimt Milan voorlopig naar de tweede plaats, al komen achtervolgers Atalanta, Napoli en Juventus zondag allemaal nog wel in actie. Met al deze clubs op slechts drie punten van elkaar is de strijd om Europees voetbal ongemeend spannend in Italië. Alleen de titel is al gaan vliegen na een nieuwe zege van Inter.