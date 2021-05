Kopzorgen voor bondscoach Roberto Martinez? Dries Mertens valt bij Napoli geblesseerd uit

Napoli won zonder al te veel moeite van Spezia, de 1-4-eindcijfers spreken voor zich. Al was er ook minder nieuws aan Napolitaanse zijde, het zag Dries Mertens kort na zijn invalbeurt uitvallen met een blessure. Mogelijk ook slecht nieuws zo kort bij de start van het EK Voetbal.

Napoli moest winnen met het oog op de plaatsen die recht geven op Europees voetbal. Al in de eerste helft bleken de Zuid-Italianen veel te sterk voor Spezia.

De Napolitanen kregen een blitzstart. Na een kwartier was Spezia al op achtervolgen aangewezen. Di Lorenzo met een balletje terug op Zielinski, die koelbloedig binnen werkte. Niet veel later bewees ook Osimhen zijn torinstinct, toen hij alleen voor de keeper kwam en de 0-2 op het bord zette en vervolgens eigenhandig ook de 0-3 op het bord zette en zo de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Al moet gezegd dat Spezia hem geen duimbreed in de weg legde.

In de tweede helft trok Spezia een muur op, waarop Napoli zich in eerste instantie te pletter liep. Verrassend genoeg kon Spezia zelfs de aansluitingstreffer maken. Piccolo was de doelpuntenmaker van dienst.

Dries Mertens moet enkele minuten na zijn invalbeurt al opnieuw het veld verlaten met een blessure.

Ongeveer net voorbij het uur was Dries Mertens ingevallen, maar na tien minuten moest hij het veld alweer verlaten met een blessure. De Rode Duivel sloeg zonder contact zijn enkel om. Roberto Martinez heeft er een zorg bij zo dicht op de start van het EK. Afwachten of de enkelligamenten ernstig geraakt zijn.

Napoli dikte uiteindelijk nog aan tot 1-4, maar dat was enkel belangrijk voor de statistieken. De Zuid-Italianen zijn nog niet zeker van Europees voetbal, de concurrenten komen later dit weekend nog in actie.