AC Milan is nog niet zeker van Champions League na brilscore tegen Cagliari en Radja Nainggolan

In de Italiaanse Serie A heeft AC Milaan zondag op de voorlaatste speeldag 0-0 gelijkgespeeld tegen Cagliari. Alexis Saelemaekers bleef bij de rust in de kleedkamers bij de Rossoneri, Radja Nainggolan verdeelde heel de wedstrijd het spel bij Cagliari.

Milan komt met het gelijkspel op 76 punten, twee minder dan Atalanta Bergamo en evenveel als het Napoli van Dries Mertens. Milan voelt nu ook de hete adem van Juventus Turijn (75 punten) in de nek. Cagliari was al gered en is nu 16e met 36 punten.

Volgende week, in de laatste wedstrijd van dit seizoen, speelt AC Milaan de topper tegen Atalanta Bergamo. Milan en zijn sterspeler Zlatan Ibrahimovic willen voor het eerst in acht jaar nog eens naar de Champions League, maar dat wordt dus nog bijzonder spannend.