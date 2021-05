Romelu Lukaku sluit seizoen af met doelpunt, maar manier waarop was deze keer echt niét de bedoeling

Inter heeft op de slotspeeldag van de Serie A zijn titel nog eens extra kracht bijzet. Het haalde thuis stevig uit tegen middenmotor Udinese. Het werd 5-1, met een doelpunt van invaller Romelu Lukaku. Inter sluit het seizoen zo af met een puntentotaal van 91. De riem kan er nu echt af voor Lukaku en co.

Ashley Young schoot Inter met zijn eerste van het seizoen al vroeg op voorsprong, waarna de net ingevallen Christian Eriksen net voor rust er met een vrije trap nog 2-0 van maakte.

In de tweede helft ging Inter gewoon op zijn elan verder. Nadat Achraf Hakimi foutief neergehaald werd in de zestien, maakte Lautaro Martinez er 3-0 van. Na dit penaltydoelpunt mocht Romelu Lukaku nog een dik half uur komen meedoen. Hij loste doelpuntenmaker en spitsmaatje Martinez af.

Ook met Lukaku in de ploeg ging Inter vrolijk door. Na een snel opgezette aanval waarbij ook Lukaku betrokken was, krulde de eveneens ingevallen Ivan Perisic de bal heerlijk in doel. 4-0. Een afstraffing dreigde voor Udinese.

???? | Ivan Perišic krult de bal knap in de verste hoek! ?? #InterUdinese pic.twitter.com/WeofaedcMs — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 23, 2021

En ook Lukaku zelf kon natuurlijk niet uitblijven. Na een voorzet, of was het een schot, belandde de bal via Lukaku’s borst pardoes in doel. Met zijn 24ste van het seizoen zette de Rode Duivel de forfaitscore zo op het bord. Als Luis Muriel straks geen hattrick voor Atalanta maakt, beëindigt Lukaku het seizoen als tweede in de topschutterstand. Cristiano Ronaldo was dit seizoen ongenaakbaar en telt met nog één wedstrijd te spelen 29 doelpunten.

???? | Romelu Lukaku staat altijd op de juiste plaats. ???? #InterUdinese pic.twitter.com/pPThp2rYuG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 23, 2021

Tien minuten voor tijd kon Udinese uiteindelijk nog milderen vanop de stip na een handsbal van Eriksen.