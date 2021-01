Invaller Romelu Lukaku kopt Inter in slotminuut van verlengingen naar kwartfinales Italiaanse beker

Inter Milaan heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. Met dank aan Romelu Lukaku. Die viel tegen Fiorentina in en scoorde de winnende treffer.

Romelu Lukaku startte op de bank in de bekermatch Fiorentina-Inter. Vandaar dat Arturo Vidal net voor rust de penalty nam en Inter op voorsprong schoot. Iets voor het uur scoorde Christian Kouame de gelijkmaker voor Fiorentina. Trainer Conte wachtte nog even maar bracht na 69 minuten dan toch Lukaku in het veld, ten nadele van Lautaro. Het bleef na 90 minuten 1-1, waardoor er verlengingen moesten gespeeld worden. Daar ontpopte Lukaku - weer hij! - zich tot held door in minuut 119 de winnende treffer tegen de touwen te koppen.