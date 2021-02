Cristiano Ronaldo deelt enkele dagen voor zijn 36ste verjaardag uppercut uit aan Inter in Coppa Italia

Zonder de geschorste Romelu Lukaku heeft Inter niet kunnen winnen van Juventus in de heenmatch van de halve finales van de Coppa Italia. Lautaro Martinez bracht de Milanezen nog wel op voorsprong, maar twee treffers van Cristiano Ronaldo enkele dagen voor zijn 36ste verjaardag hielpen de Oude Dame in een zetel met het oog op de terugmatch: 1-2.

De match kon amper beter beginnen voor Inter, dat nog binnen de tien minuten op voorsprong stond. Lautaro Martinez kwam prima ingelopen en mikte de bal onder het lichaam van Gianluigi Buffon binnen. Een beetje tegen de gang van het spel in, want Juventus had tot dan toe Inter het voetballen onmogelijk gemaakt met hoge druk. De Oude Dame kwam echter snel weer op gelijke hoogte toen de videoref een trekfout op Juan Cuadrado gezien had in de zestien. Cristiano Ronaldo ramde de penalty in het dak van het doel.

Inter moest komen met de terugwedstrijd in het achterhoofd maar deed zichzelf de das om. Alessandro Bastoni en Samir Handanovic twijfelden wie de bal zou ontzetten en opnieuw Ronaldo was er als de kippen bij. Zijn rollertje ging tergend traag via de paal binnen: 1-2. Op een antwoord van de Nerazzurri zou het wachten blijven tot na rust, toen de Italiaanse recordkampioen op zijn beurt aan het knoeien ging achterin. Alexis Sanchez pakte het cadeautje echter niet uit - Buffon lag dwars. De 43-jarige doelman van Juventus kroonde zich even later nog eens tot de held toen Matteo Darmian vrij kon aanleggen vanop een meter of vijf van doel. Het scorend vermogen van Romelu Lukaku, die aan de kant moest blijven als gevolg van zijn opstootje met Zlatan Ibrahimovic, werd node gemist.

De terugwedstrijd tussen Juventus en Inter staat volgende week dinsdag al op het programma.